Vampyr: Hier ist die zweite Episode der Webserie – “Architects of the Obscure”

Nach der erste Episode der Vampyr-Webserie, in der wir gesehen haben, welche Monster uns im Spiel erwarten, hat Dontnod nun die zweite Episode mit dem Titel “Architects of the Obscure” veröffentlicht.

Im Video bekommen wir die verschiedenen Beriche der Spielwelt zu sehen und wir erfahren mehr darüber, wie die Musik im Spiel entsteht und das ist äußerst interessant.

Leider müssen wir uns bis zum Release noch etwas gedulden, denn Vampyr erscheint erst im März für PC, PS4 und Xbox One. Hier der neue Clip:

Das denken wir:

Vampyr könnte richtig gut werden. Vor allem das düstere Setting überzeugt uns schon jetzt.