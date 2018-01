Ich habe ja schon einige “Star Wars”-Mashups gesehen, aber diese hier übertrifft alles.

Der YouTuber Patrick Nan ist irgendwann einmal auf dieses Artwork hier gestoßen:

Daraufhin hat er beschlossen, eine Sezene aus “Fist of Fury” (1972) nachzubearbeiten und Lichtschwerter in den Film einzubauen. Und das Ergebnis ist wirklich genial. Here you go:

Das denken wir:

Das ist einfach großartig.