We Happy Few wurde verschoben

Falls ihr es kaum erwarten könnt, das abitionierte Adventure We Happy Few in den Händen zu halten, habe ich leider schlechte Nachrichten für euch: Das Spiel wurde verschoben. Der geplante Release-Zeitraum: Sommer 2018.

Das verkündete das verantwortliche Studio in einem Update-Video, das ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt. Der Grund für die Verschiebung: Die Entwickler sind mit einigen Story-Elementen nicht zufrieden.

Und um das bestmögliche Spiel abzuliefern, wird nun nochmal an einigen Stellen geschraubt. Ja, das ist schade, aber wenn das Spiel so besser wird, begrüßen wir die Verschiebung.

Wie auch immer. Wer auf der Suche nach einem abgefahrenen Adventure ist, der sollte sich We Happy Few auf jeden Fall vormerken. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier das Video-Update:

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, was uns in We Happy Few erwartet. Hoffentlich schaffen es die Entwickler, das Spiel so hinzubekommen, wie sie es sich vorstellen.