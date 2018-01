Wo sind Samuel L. Jackson und LL Cool J? Der erste Trailer zu “Deep Blue Sea 2” wird euch nicht gefallen

Erinnert ihr euch noch an “Deep Blue Sea” aus dem Jahr 1999? Für mich noch immer einer der besten Hai-Terror-Filme, die es gibt. Habt ihr gewusst, dass es einen zweiten Teil gibt? Aber freut euch nicht zu früh.

Weder Samuel L. Jackson noch LL Cool J spielen in der Fortsetzung mit und die CGI-Effekte sind auch nicht wirklich gelungen. Dementsprechend kommt der erste Trailer auch nicht wirklich gut an, das sieht man vor allem an den YouTube-Bewertungen.

Übrigens kommt der Film nicht in die Kinos, sondern erscheint direkt auf Blu-ray und DVD. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wir denken nicht, dass “Deep Blue Sea 2” den Vorgänger toppen kann. Aber vielleicht werden wir ja überrascht.