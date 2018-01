Wollt ihr das erste Büro von Nintendo sehen?

Nintendo ist eine alte Firma, viel älter als die heutigen Konkurrenten. Big N (damals eher noch Little N) wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und produzierte Spielkarten. Jetzt ist ein Foto aufgetaucht, das das erste Büro des Unternehmens in Kyoto zeigt.

Das Foto stammt aus dem Jahr 1889, in dem Nintendo gegründet wurde. Es wurde von einem französischen Buchverlag veröffentlicht, der über das Leben des Nintendo-Gründers Fusajiro Yamauchi berichtet.

Das Foto könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen. Ja, Nintendo ist tatsächlich schon 129 Jahre alt…

Das denken wir:

Krass, was sich in all den Jahren so verändert hat. Früher verkaufte Nintendo Spielkarten und heute Papkarton.

Quelle: omakebooks.com via nintendotoday.com