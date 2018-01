Xbox Game Pass: Künftig alle Exklusivtitel zum Launch spielen

Der Xbox Game Pass dürfte zukünftig für viele Spieler noch ein stückweit attraktiver werden. Wem der Game Pass bisher nix sagt: Das ist quasi ein Netflix-artiges Abomodell für 9,99 Euro im Monat, wodurch ihr Zugriff auf über 100 Titel habt, die ihr spielen könnt. Bisher leidet lediglich die Aktualität der Titel. Doch genau das soll sich fortan ändern.

Wie Larry Hyrb aka Major Nelson gestern via Twitter bestätigt hat, werden alle zukünftigen Microsoft Titel direkt ab Launch im Xbox Game Pass vertreten sein. Die ersten Titel die das betrifft, wären State of Decay 2, Sea of Thives und Crackdown 3. Das gleiche gilt auch für kommende Forza-Ableger, einen neuen Halo Teil oder komplett neue IPs.

Was sagt ihr dazu?

Das denken wir:

Das ist mal eine Ansage. Kommende Titel wie State of Decay 2 oder auch kommende Forza-Ableger sind fortan direkt ab Release im Xbox Game Pass dabei. Geile Sache.