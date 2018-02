Assassin’s Creed Origins verkauft sich doppelt so gut wie Syndicate

Im Jahr 2015 hat Ubisoft Assassin’s Creed Syndicate veröffentlicht, ein ehrgeiziges Kapitel der Serie, das in London spielt. 2016 setzte Ubisoft dann aus und brachte kein neues Spiel der Reihe (abgesehen von den Ezio Chronicles) auf den Markt. Und wie es scheint, hat das Jahr Auszeit der Serie ganz gut getan.

Kritiker finden Assassin’s Creed Origins super und die Fans ebenfalls. Das zeigen auch die Verkaufszahlen. Laut Ubisoft könnte sich das Spiel sogar doppelt so häufig wie Syndicate verkaufen (hier handelt es sich um eine lebenslange Schätzung).

Das erklärte Ubisoft Chief Executive Officer Yves Guillemot zusammen mit Finanzvorstand Alain Martinez während einer vierteljährlichen Telefonkonferenz mit Investoren. So würden die Verkäufe die Erwartungen deutlich übertreffen.

Bisher sind wir aber noch nicht an diesem Punkt – zumindest noch nicht. Aber wenn man bedenkt, wie der Verkauf voranschreitet – und was für Inhalte in den kommenden Monaten noch kommen werden – denkt Ubisoft nicht, dass die Verkäufe abnehmen werden.

Man darf also gespannt sein, was da in Zukunft noch so auf uns zukommt. Ich persönlich finde auf jeden Fall, dass Origins zu den besten Teilen der Serie gehört. Und was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das sind gute Nachrichten. Ubisoft hat anscheinend den richtigen Weg eingeschlagen. Weiter so.