Attack on Titan 2: Das erwartet euch im Multiplayer-Modus

Attack on Titan 2 steht bereits ab dem 20. März für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den Händlerregalen. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, dürfen wir uns in diesen Tagen über viele neue Szenen aus dem Spiel freuen.

Erst kürzlich berichteten wir über ganze 10 Minuten aus dem Multiplayer-Modus. Mittlerweile wurde ein neues Video veröffentlicht, das zeigt, welche Modi euch im Multiplayer-Modus erwarten.

So dürft ihr beispielsweise den Story-Modus zusammen mit einem Kumpel bestreiten, Scout-Missionen mit bis zu vier Spielern meistern oder im Annihilation Mod mit drei Mitspielern gegen ein gegnerisches Team antreten. Hier gewinnt das Team, das effektiver im Erlegen von Titanen ist.

Fans der Manga-Serie dürften auf jeden Fall auf ihr Kosten kommen. Hier die neuen Spielszenen:

Das denken wir:

Wenigstens ist schon mal im Multiplayer-Modus für Abwechslung gesorgt.