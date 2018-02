Bayonetta & Bayonetta 2: Hier ist der Launch-Trailer

in

Bis Bayonetta 3 für die Switch erscheint, müssen wir uns noch etwas gedulden, dafür erscheinen heute die ersten zwei Teile für die Nintendo-Konsole. Und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt.

In diesem Clip bekommt ihr einige neue Spielszenen zu sehen, die uns jetzt nicht vom Hocker hauen, die aber einen guten Eindruck davon geben, was euch im Spiel erwartet: Action am laufenden Band.

Wer die Reihe bisher verpasst hat, der sollte spätestens jetzt einen Blick auf Bayonetta und Bayonetta 2 werfen. Hier der Launch-Trailer:

Das denken wir:

Wir sind echt schon gespannt, was uns in Bayonetta 3 erwartet.