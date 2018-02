Call of Duty 2018 erscheint angeblich für die Switch – Black Ops 4?

Bisher gibt es seitens Activision noch keine Infos zum nächsten Teil der “Call of Duty”-Reihe. Jetzt gibt es aber neue Gerüchte, dass wir in diesem Jahr mit einem neuen Black Ops rechnen können.

Das erwähnte zumindest Branchen-Kenner Marcus Sellars, der in der Vergangenheit mit seinen Prognosen bereits häufig richtig lag. Auf Twitter schreibt er: “COD 2018 ist Black Ops 4 und kommt auf PS4 / Xbox / PC / Switch.”

Er erklärt auch, dass es in einem modernen Setting spielt und dass die Switch-Version HD Rumble und Bewegungssteuerungen unterstützen wird. Ja, das nächste CoD soll angeblich auch für die Switch erscheinen.

Angeblich wird die Switch-Version nicht von Treyarch entwickelt, sondern von einem anderen Studio, das mit Call of Duty allerdings vertraut ist. Hier der Tweet:

COD 2018 is Black Ops 4 and is coming to PS4/Xbox/PC/Switch. It is set in the modern times and is boots on the ground. The Switch version will support DLC, HD Rumble and motion controls. The Switch version is also being ported by a company which is familar with COD games.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) 4. Februar 2018