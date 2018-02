Comic-Autor Evan Narcisse hätte gerne ein Videospiel zu Black Panther

Nein, ich habe “Black Panther” noch nicht gesehen. Aber keine Sorge, das hole ich mit Sicherheit bald nach. Aktuell hört, liest, und sieht man ja ständig etwas über den Streifen. An diesem Film scheint man aktuell nicht vorbeizukommen. Und wie es scheint, haben die Filmemacher ganze Arbeit geleistet.

Die Kritiken fallen äußerst positiv aus und die Comic-Fans feiern “Black Panther” ebenfalls. Jetzt fehlt nur noch eines: ein Videospiel. Das denkt sich auch Comic-Autor Evan Narcisse, der folgendes auf Twitter postete:

“Ihr wisst wo ich zu finden bin, wenn ihr ein Black Panther-Videospiel machen wollt …”

Hier der entsprechende Tweet:

Y'all know where to find me when you wanna get cracking on that Black Panther video game…

— Evan Narcisse (@EvNarc) 16. Februar 2018