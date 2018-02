Da hat jemand eine versteckte Botschaft in Metal Gear Survive hinterlassen

Ein Spieler hat eine versteckte Botschaft in Metal Gear Survive entdeckt.

Ich werde hier nicht nochmal das ganze Hickhack zwischen Hideo Kojima und Konami erklären, aber wie ihr wisst, haben sich die zwei Parteien nicht im Guten getrennt. Aus diesem Grund haben die Fans von Metal Gear den ersten Teil der Reihe nach Kojima ganz besonders im Blick.

Und wie es scheint, haben die Entwickler von Metal Gear Survive eine ganz persönliche Botschaft an Kojima hinterlassen, die man zu Beginn der Kampagne einem Klemmbrett entnehmen kann.

Dem Twitter-User NourishedPsyche ist aufgefallen, wenn man die Initialen der Namen aneinander reiht, dann ergibt das “KJP FOREVER”. “KJP” ist eine Abkürzung für Kojima Productions.

Hier das entsprechende Bild:

Am I the only one who saw “KoJima Productions FOREVER?” using the first letter of the highlighted code names? @HEITAIs #MetalGearSurvive #MGSurvive pic.twitter.com/NrYGVmwm8J

— Michael Yurko (@NourishedPsyche) 24. Februar 2018