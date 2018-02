Destiny 2: Das erwartet euch in den neuen Prestige-Raids

Na, zockt ihr noch fleißig Destiny 2? Oder sind euch die Herausforderungen ausgegangen? Wenn ja, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch: Bungie arbeitet gerade mit Hochdruck an neuen Raid-Herausforderungen.

Genauer gesagt an Prestige-Raid-Herausforderungen. Wie Senior Designer Joe Blackburn kürzlich erklärte, lässt der Prestige-Modus für den Weltenverschlinger-Raid-Trakt nicht mehr lange auf sich warten.

Aber Bungie ist gerade noch damit beschäftigt, die neue Prestige-Mechanik zu überarbeiten. In Zukunft erwartet euch nämlich jede Woche ein Raid mit Modifikatoren und vorgegebene Waffen-Loadouts. Das könnte dann laut Bungie Beispielsweise so aussehen:

Woche 1

Raid: Eater of Worlds

Modifier: Marksman. Precision damage is increased. Landing a precision shot grants one ammo directly to the magazine.

Required Loadout:

Kinetic: Hand Cannon

Energy: Scout Rifle

Power: Linear Fusion

Woche 2

Raid: Expansion 2 Raid Lair

Modifier: Gladiator. Your melee damage is increased and melee kills grant bonus Super.

Required Loadout:

Kinetic: Sidearm

Energy: Submachine gun

Power: Shotgun

Woche 3

Raid: Eater of Worlds

Modifier: Conduit. Each kill you get before reloading or swapping weapons gives you increasingly more ability energy.

Required Loadout:

Kinetic: Auto Rifle

Energy: Riskrunner

Power: Grenade Launcher

So will Bungie Wege eröffnen, um den Raid auf neue Art erleben zu können. Das Ganze soll im Mai starten. Was haltet ihr von den Neuerungen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link findet ihr das komplette Update von Bungie.

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, ob es Bungie schafft, die Community mit diesen Neuerungen bei der Stange zu halten.