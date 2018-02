Diese Switch-Schlüsselanhänger sind echte Mini-Spielehüllen

in

Hin und wieder kündigt Nintendo etwas aus heiterem Himmel an. So auch Switch-Schlüsselanhänger in Form von Mini-Spielehüllen.

Der Clou: Man kann in diesen Spielehüllen echte Spiele verstauen. Es werden insgesamt fünf verschiedene Varianten angeboten – für die größten First-Party-Spiele: Zelda, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Super Mario Odyssey.

Diese Mini-Spielehüllen werden ab April in Japan erhältlich sein. Bisher ist nicht bekannt, ob diese auch im Westen veröffentlicht werden. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Eine witzige Idee und das ideale Geschenk für Switch-Besitzer.