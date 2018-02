Du kannst God of War schon jetzt spielen – im Facebook-Messenger

God of War erscheint zwar leider erst am 20. April für die PS4, dafür könnt ihr schon jetzt das Text-Adventure God of War: A Call from the Wilds im Facebook-Messenger zocken, in dem ihr mehr über die Vergangenheit von Kratos’ Sohn Atreus erfahrt.

Dazu müsst ihr einfach diesem Link hier folgen. Dann müsst ihr noch euer Alter bestätigen und schon kann es losgehen.

Wer also schon jetzt etwas mehr über Atreus erfahren möchte, der sollte das Spiel auf jeden Fall ausprobieren. So sieht das Ganze übrigens aus:

Das denken wir:

Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Gerne mehr davon.

