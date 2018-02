Gerücht: Im Februar wird es eine große Nintendo Direct-Ausgabe geben

Laut dem Twitter-Nutzer Pablo Suarez wird es im Februar 2018 eine neue Nintendo Direct-Ausgabe geben. Eigentlich hätte es bereits Mitte Januar eine große Ausgabe geben sollen. Laut dem Insider Pablo Suarez wurde diese aber unter anderem wegen des Updates 5.0 zur Mini-Direct.

Er erklärt, dass beiden Quellen, von denen er die Infos erhalten hat, vertrauenswürdig sind. Zumindest müssen wir nicht mehr lange warten, um zu erfahren, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet und wir Mitte Februar eine neue Direct-Ausgabe zu sehen bekommen.

Hier der Tweet von Pablo Suarez:

To be clear.

YES a big Nintendo Direct was planned for January,but because of the 5.0 update and online features,It was delayed to Mid-February,probably between 12-15.

Thats why we got a Mini-Direct on January.

Info verified by 2 different sources.

— 🙃Pαьισ Suαяεζ🙃 WITH FUNKY MODE (@paablosf_) 28. Januar 2018