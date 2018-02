Ghost of a Tale erscheint am 13. März für PC

in

Lange hat es gedauert (fast fünf Jahre), aber jetzt steht der Release des Adventures Ghost of a Tale kurz bevor. Ab dem 13. März erscheint das Spiel für PC.

Hier handelt es sich um ein Indie-Adventure des Animation Directors Lionel “Seith” Gallat. Lionel Gallat hat unter anderen an Animationsfilmen wie “Ich – Einfach unverbesserlich” und “Der Lorax” mitgewirkt. Irgendwann hat er sich gedacht: Ich will mein eigenes Spiel machen. Das hat er dann auch. Das Ergebnis: Ghost of a Tale.

Hier übernimmt man die Rolle der kleinen Maus Tilo, die eine mittelalterliche Welt voller Abenteuer und Gefahren erkundet. Und das ist ziemlich grandios und sieht fantastisch aus. Bis zum Release ist Ghost of a Tale via Steam Early Access noch für für 19,99 Euro erhältlich.

Für Xbox und PS4 erscheint Ghost of a Tale noch im Laufe des Jahres. Und wer wissen möchte, wie das Spiel in Aktion aussieht, der kann sich mein Let’s Play der Early-Access-Version unter diesen Zeilen hier ansehen.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem guten Adventure ist, der sollte Ghost of a Tale unbedingt ausprobieren.