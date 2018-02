Haltet die Luft an und seht euch hier den neuesten Trailer zum Survival-Film “A Quiet Place” an

in

Ende letzten Jahres berichteten wir zum ersten Mal über über “A Quiet Place”. Hier handelt es sich um einen Survival-Film, in dem eine vierköpfige Familie, die in einem heruntergekommenen Haus in den Wäldern lebt, von unheimlichen Monstern terrorisiert wird.

Und diese Monster jagen nur, wenn sie etwas hören. Daher muss die Familie mit Gebärdensprache kommunizieren. Ein Moment der Unachtsamkeit, ein Geräusch und die Hölle bricht los.

Hört sich ziemlich spannend an, oder? Und es sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im neuesten Trailer überzeugen, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier noch kurz die Regeln des Films:

Regel 1: Mach kein Geräusch

Regel 2: Verlasse nie den Pfad

Regel 3: Rot bedeutet lauf

Das denken wir:

Das wird so spannend. Wir freuen uns schon auf den Release.