Horizon Zero Dawn: Ihr könnt euch jetzt eine ziemlich geniale Statue von Aloy ins Regal stellen

Vermutlich habt ihr Horizon Zero Dawn schon alle durch und denkt nun mit Wehmut an die schöne Zeit, die ihr im Spiel verbracht habt. Und wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem kleinen Andenken an euer Abenteuer seid, hätte ich da etwas für euch.

ThinkGeek bietet nämlich gerade eine ziemlich coole Statue von Aloy zu einem günstigen Preis an. Das schöne Stück wurde von 39,99 Dollar auf 29,99 Dollar reduziert. Hier erwartet euch also ein ziemliches Schnäppchen. Die Statue zeigt die Kriegerin mit gespanntem Bogen; bereit für den nächsten Kampf.

Bestellen könnt ihr euch die Figur über diesen Link.

Und im nachfolgenden Video könnt ihr die Figur nochmal von allen Seiten betrachten.

