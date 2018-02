Im ersten Clip zu “Death Wish” bereitet sich Bruce Willis auf einen Einbrecher vor

Vor einiger Zeit berichteten wir über den kommenden Film “Death Wish” von Elli Roth.

Hier handelt es sich um ein Remake des Skandalfilms “Ein Mann sieht rot” (Originaltitel: “Death Wish”), in dem Bruce Willis einen heftigen Rachefeldzug startet, da seine Frau (Elisabeth Shue) von Unbekannten getötet und seine Tochter (Camila Morrone) schwer verletzt wird.

Das Ganze wird nicht nur ziemlich brutal, sondern auch ziemlich spannend. Das beweist der erste Clip aus dem Film, der mittlerweile im Netz gelandet ist. Diesen findet ihr unter diesen Zeilen.

Eigentlich sollte der Film am 22. November an den Start gehen. Der Release wurde aber auf den 2. März 2018 verschoben.

