Im neuen Trailer zu “Rampage” mit Dwayne Johnson erwartet euch Chaos und Zerstörung

Am 20. April startet Dwayne The Rock Johnson mit der Videospielverfilmung “Rampage” in die Kinos. Wie im Spiel erwartet uns auch im Kino Chaos und Zerstörung – und das macht Spaß. Zumindest lassen das die ersten Trailer vermuten.

Im neuesten Clip zum Film sehen wir, wie eng die Beziehung zwischen dem Primatologen Davis Okoye (Johnson) und dem intelligenten Silberrücken-Gorilla George ist. Aber ein genetisches Experiment, das schief gegangen ist, mutiert den sanften Affen zu einer riesigen Kreatur.

Aber es kommt noch schlimmer: Es gibt noch andere Tiere, die ebenfalls mutiert sind. Und diese Alpha-Räuber jagen durch Nordamerika und zerstören alles, was ihnen begegnet. Es liegt an Okoye, eine globale Katastrophe zu vermeiden und George zu retten.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Wer hätte gedacht, dass wir uns mal über einen Kinofilm zu Rampage World Tour freuen dürfen?