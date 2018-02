Im neuesten Trailer zu “Batman Ninja” reist Bruce Wayne nach Japan, um einen riesigen Joker-Roboter und Gorilla Grodd mit einem Samuraischwert zu bekämpfen

in

Ende letzten Jahres berichteten wir zum ersten Mal über den Animationsfilm “Batman Ninja”, der am 25. April an den Start geht. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

In diesem Film wird Batman irgendwie mit Joker, Harley Quinn und Co. in die Vergangenheit nach Japan verfrachtet. Und dort muss er wie üblich die Pläne des verrückten Clowns durchkreuzen. Im neuen Trailer sehen wir, wie der dunkle Ritter einen riesigen Joker-Roboter und Gorilla Grodd mit einem Samuraischwert bekämpft.

Und das hört sich nicht nur abgefahren an, sondern sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im Trailer unter diesen Zeilen überzeugen.

Das denken wir:

Der Trailer sieht richtig abgefahren aus. Fans von Batman sollten sich den Film nicht entgehen lassen.