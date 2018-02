Immortal: Unchained – Meldet euch hier für die Closed Alpha an und testet das Hardcore-Action-RPG

Sold Out und Toadman Interactive kündigten kürzlich die geschlossene Alpha für den kommenden Hardcore-Action-RPG-Sci-Fi-Shooter (was für ein großartiges Wort) Immortal: Unchained an. Diese geht bereits im März an den Start.

Der geschlossene Alpha-Test erlaubt es PC-Spielern ab 8. März bis zum 12. März einen ersten Blick auf zwei Schauplätze in Immortal: Unchained zu werfen.

Ìn diesem Spiel erwartet euch eine düstere und gnadenlose Welt, durch die ihr euch ballernd und schwertschwingend kämpfen müsst. Das Entwicklerteam erhofft sich durch das Feedback der Spieler Immortal: Unchained verbessern zu können.

Diejenigen, die daran interessiert sind, am geschlossenen Alpha-Test teilzunehmen, können sich über diesen Link registrieren.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen auf jeden Fall schon mal interessant aus. Mal sehen, was die Alpha bringt.