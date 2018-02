In Extinction musst du Riesen köpfen – und dafür brauchst du Skill

Riesen killen scheint gerade in Mode zu sein. Nicht nur in Attack on Titan müsst ihr riesige Bestien erledigen, sondern auch in Extinction.

Im Gegensatz zu AoT ist Extinction aber eher an eine westliche Zielgruppe gerichtet. Aktuell arbeitet Iron Galaxy mit Hochdruck daran, Extinction fertigzustellen, denn der Titel soll bereits am 10. April für PS4 und Xbox One erscheinen. Und das Studio scheint auf jeden Fall auf einem guten Weg zu sein, denn das neueste Material aus dem Spiel sieht schon sehr rund aus.

Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen. Hier bekommt ihr nicht nur neue Spielszenen zu sehen, sondern die Entwickler erklären auch, was Extinction so besonders macht. Hier sei vor allem das Skill-Gameplay erwähnt. Einfach ausgedrückt geben euch die Entwickler viele Möglichkeiten an die Hand, wie ihr das Spiel meistern könnt. Beispielsweise könnt ihr – ähnlich Beat ’em up – verschiedene Attacken zu vernichtenden Kombos verketten und durch geschickte Bewegungen mehrere Monster gleichzeiteig aufs Korn nehmen. Und das sieht ziemlich beeindruckend aus.

Das denken wir:

Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Wir freuen uns auf Extinction.