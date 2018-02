In Playerunknown’s Battlegrounds wurden im Januar über 1 Million Cheater gesperrt

Wenn ihr Playerunknown’s Battlegrounds spielt, dann gilt es schon fast als sicher, dass ihr auf dem Schlachtfeld schon mal dem ein oder anderen Cheater begegnet seid. Die Cheater-Problematik ist kein Geheimnis und es scheint, als würde die Zahl der Cheater weiter zunehmen.

Wie BattlEye, ein Anti-Cheat-Dienst, der auch in PUBG eingesetzt wird, kürzlich verkündete, wurden alleine im Januar 1 Million Cheater gesperrt. Hier der entsprechende Tweet dazu.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.

— BattlEye (@TheBattlEye) 4. Februar 2018