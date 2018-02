In The Peterson Case erwartet euch ein heftiger Horrortrip, der euch nach Roswell führt

Aktuell befindet sich mit The Peterson Case ein ziemlich vielversprechender Horrortitel in der Mache. Kürzlich hat das verantwortliche Entwicklerstudio Quarter Circle Games einen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet.

In The Peterson Case übernehmt ihr die Rolle des Polizisten Franklin Reinhardt, der in der Nähe des UFO-Zwischenfalls in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico das verschwinden einer ganzen Familie untersucht. Und dabei erlebt er ziemlich verstörende Dinge.

Die Story ist in den 1940ern angesiedelt und ihr müsst im Haus der verschwundenen Familie nach Beweisen suchen und Rätsel lösen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Bekannt ist aber, dass The Peterson Case für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Das sieht schon jetzt ziemlich spannend und unheimlich aus. Wer auf Horror steht, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall mal vormerken.