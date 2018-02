Injustice 2: Raphael von den Ninja Turtles gibt sich die Ehre

Kürzlich berichteten wir über einen ersten Screenshot der Teenage Mutant Ninja Turtles in Injustice 2. Mittlerweile hat Ed Boon, der Creative Director des Spiels, noch mehr Material mit den Turtles veröffentlicht.

Genauer gesagt einen Clip, der Raphael mit seinen Ninja Sai Gabeln zeigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Fans der Turtles werden sich mit Sicherheit über diesen kurzen Clip freuen. Here you go:

Raphael does a little showing off… pic.twitter.com/WTwK08Sntd — Ed Boon (@noobde) 2. Februar 2018

Einen genauen Release-Termin für die Turtles in Injustice 2 gibt es leider noch nicht. Aber sobald sich das ändert, erfahrt ihr es bei uns.

Das denken wir:

Ob die Turtles wirklich in den Injustice-Rooster passen? Für Abwechslung werden sie auf jeden Fall sorgen.