Kingdom Come: Deliverance in Real Life – Vollkontakt-Lanzenturniere sind mega brutal, das ist diesen Hardcore-Ritter-Fans aber egal

Ich bin jetzt nicht der große Mittelalter-Fan, aber so ziemlich jeder von uns hat sich wohl schon mal gewünscht, ein Ritter zu sein. Spätestens nach dieser Szene hier aus dem Film “Ritter aus Leidenschaft”:

Und natürlich gibt es dort draußen Hardcore-Fans, die sich Ritterrüstungen überziehen und als Cosplayer durch die Lande ziehen. Dann gibt es aber noch die Fraktion, die sich Ritterrüstungen überzieht und dann in echten Lanzenturnieren gegeneinander antritt. Und das ist mega brutal.

Die “Knights of Valour” gehören zur zweiten Gruppe. Sie veranstalten echte Lanzenturniere – zum einen weil sie auf den Kick stehen und zum anderen, weil sie den Sport der Könige wieder salonfähig machen wollen.

Nachfolgendes Video zeigt, wie heftig es bei den Lanzenturnieren der “Knights of Valour” zur Sache geht. Viel Spaß mit dem Clip.

Das denken wir:

Das ist heftig. Don’t try this at home.