Konami warnt Spieler: Metal Gear Survive ist kein Dating-Service

Ja, ihr habt richtig gelesen. Falls ihr geplant hattet, Metal Gear Survive als Dating-Service zu nutzen, muss ich euch leider enttäuschen. Denn den Endnutzerbestimmungen von Metal Gear Survive kann man entnehmen, dass das Konami nicht duldet.

Dort steht, dass es Spielern untersagt ist, “eine Beziehung mit einer anderen Person zu suchen oder eine Handlung durchzuführen, die für Konami den Eindruck erweckt, eine Beziehung könne dadurch entstehen.”

Hier ein Bild des entsprechenden Absatzes:

You cannot start a relationship or campaign in Metal Gear Survive, according to the EULA. pic.twitter.com/jL1OKs5hta

— Matt Paprocki (@Matt_Paprocki) 20. Februar 2018