Layers of Fear: Legacy – Der Horrortitel erscheint noch in diesem Monat für die Switch

Letztes Jahr wurde der Horrortitel Layers of Fear: Legacy für die Nintendo Switch angekündigt – jetzt gibt es einen Release-Termin.

So erscheint Layers of Fear: Legacy bereits ab dem 21. Februar zum Preis von 19,99 Euro im eShop. Und neben dem Hauptspiel dürft ihr euch mit der Legacy-Edition auch auf die Erweiterung Inheritance freuen, in der ihr die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erleben dürft.

Apropos Geschichte: In Layers of Fear: Legacy übernimmt man die Rolle eines Malers, der in einem riesigen Herrenhaus anscheinend langsam den Verstand verliert. Und das ist ziemlich unheimlich. Ich habe die PC-Version gezockt und kann euch das Spiel nur empfehlen, wenn ihr auf Horror steht.

Hier der Trailer zur Switch-Version:

Das denken wir:

Endlich mal wieder ein Horrortitel für die Switch.