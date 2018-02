Metal Gear Survive: Seht euch hier die erste Stunde aus dem Spiel an

Am 22. Februar erscheint Metal Gear Survive für PS4 und Xbox One. Das Spiel “knüpft an das Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes an. Durch ein mysteriöses Wurmloch werden die Spieler in eine feindliche Welt voller biologischer Bedrohungen gezogen, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen.

Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche sie benötigen, um am Leben zu bleiben”, so die Beschreibung des Spiels.

Hört sich eigentlich ganz spannend an, oder? Aber ob das Spiel bei Fans der Reihe ankommt, wage ich zu bezweifeln, denn Fans sind noch immer unzufrieden damit, wie die Trennung zwischen Konami und Serienschöpfer Hideo Kojima verlief. Dieser arbeitet ja mittlerweile mit seinem neuen Studio Kojima Productions an Death Stranding.

Und Konami versucht mit Metal Gear Survive die bis heute erfolgreiche Reihe über Wasser zu halten. Wenn man sich aber die Meinungen zum Spiel auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ansieht, dann dürfte sich Konami damit sehr schwer tun.

Aber warten wir es ab. Vielleicht werden wir ja überrascht und Metal Gear startet mit Survive erfolgreich in die Zukunft.

Hier ein Video, das fast die erste komplette Stunde aus Metal Gear Survive zeigt:

Das denken wir:

Metal Gear Survive hat mit der ursprünglichen Reihe nicht mehr viel gemein, aber mal abwarten, vielleicht verkauft sich der Titel ja trotzdem.