Nächste Woche erscheint der Sci-Fi-Horrortitel Hollow für die Nintendo Switch

“In ‘Hollow’ spielst du einen der Piloten, die wertvolle Ressourcenladungen vom Abbauschiff Shakhter-One zur Erde transportieren. Eines Tages wachst du in einer Notkapsel auf, die in der Nähe der Anlage treibt. Du kannst dich nicht erinnern, wer du bist oder wie du dort draußen hingekommen bist … Alles, woran du dich erinnern kannst, ist der Code für das automatische Andockmanöver für Kapseldock Nr. 6.”, so die offizielle Beschreibung des Spiels Hollow.

Dieser Sci-Fi-Horrortitel ist bereits seit November 2017 für den PC erhältlich, aber nun wurde das Spiel auch für die Nintendo Switch angekündigt. Erscheinen soll Hollow bereits nächste Woche, am 22. Februar 2018.

Und um euch schon mal auf den Release einzustimmen, könnt ihr euch hier den Trailer zum Spiel ansehen:

Das denken wir:

Endlich mal unheimlicher Third-Party-Nachschub für die Switch.