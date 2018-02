Nintendo kündigt Mario Kart Tour für Smartphones an

Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass Nintendo irgendwann mal mit hauseigenen Marken und Spielen erfolgreich auf dem Smartphone-Markt unterwegs sein wird? Nach Super Mario Run folgt mit Mario Kart Tour das nächste Smartphone-Spiel mit unserem Lieblings-Klempner in der Hauptrolle.

Details zum Spiel gibt es aber leider noch nicht. Via Twitter wurde lediglich das Logo des Spiels präsentiert. Dieses könnt ihr euch hier ansehen:

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. Februar 2018