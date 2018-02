Nintendo möchte, dass jeder eine Switch besitzt

in

Na, besitzt ihr eine Nintendo Switch? Nein? Nintendo hätte das aber gerne. Genauer gesagt möchte Nintendo, dass jeder eine Switch besitzt.

Die Verantwortlichen bei Big N meinte es ernst, als sie sagten, dass die Switch die Wii übertreffen soll, und das großartige erste Jahr der Konsole hat ihre Ambitionen nicht gedämpft.

Im Gegenteil, sie sind noch zuversichtlicher in Bezug auf die Zukunft der Konsole. So erklärte Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto, dass man bei Nintendo gerne sehen würde, dass jeder eine Switch besitzt.

“Die zukünftige Marketingstrategie soll bei einer breiten Kundenbasis in allen Regionen Japans, der USA und Europas den Wunsch wecken, eine Nintendo Switch zu kaufen. Unser ultimativer Ehrgeiz ist es, dass nicht nur jede Familie, sondern auch jede einzelne Person eine Nintendo Switch besitzt.”

Natürlich ist es der Traum jedes Unternehmens, dass möglichst viele Menschen ihre Produkte kaufen, aber das Ziel von Nintendo ist, dass wirklich jeder einen Switch besitzt.

Und man darf gespannt sein, was Nintendo dafür tut, um dieses Ziel zu erreichen. Was haltet ihr bisher von der Switch? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ein ambitionierter Plan. Mal sehen, wie erfolgreich die nächsten Jahre für Nintendo werden.