Nintendo veröffentlicht neuen Switch-Werbespot “Anytime, Anywhere”

in

Nintendo hat kürzlich einen brandneuen Switch-Werbespot mit dem Titel “Anytime Anywhere” veröffentlicht. Hier handelt es sich um den ersten Spot einer neuen Werbekampagne, die die Switch als hippe, tragbare Konsole präsentiert.

Und genau das macht der neue Spot: Er zeigt Menschen, die an den verschiedensten Orten mit der Switch zocken. Bei mir zieht der Spot zwar nicht, denn ich zocke mit der Konsole tatsächlich am liebsten daheim, aber vielleicht gefällt er euch ja.

Here you go:

Das denken wir:

Das Marketing von Nintendo scheint zu funktionieren. Die Verkaufszahlen sprechen für sich.