One Piece: World Seeker – Neue Einblicke in das kommende Open World Spiel

Bandai Namco hat neue Einblicke in das kommende One Piece Open World Adventure World Seeker gegeben. So wurde bestätigt, dass es auch der beliebte Charakter Smoker ins Spiel schafft. Allerdings nicht spielbar, sondern als Gegner. Das gesamte Spiel wird nämlich nur aus der Sicht von Ruffy gespielt.

Zudem gibt es den ersten Trailer nun in 4K, als auch neue bewegte Szenen zum kommenden Adventure. Für Anime- und Manga Freunde könnte das ein großes Fest werden.

One Piece: World Seeker soll in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Das denken wir:

Hätte mein 13-Jähriges Ich dieses Spiel vor der Nase gehabt, wäre ich ausgeflippt. Bin sehr gespannt, wie das fertige Spiel wird.