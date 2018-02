Overwatch: Blizzard zeigt, wie es aussieht, wenn Zenyatta läuft – und das ist total absurd

in

Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Overwatch-Held Zenyatta nicht läuft, sondern schwebt? Vermutlich nicht. Die Antwort auf diese Frage ist aber ziemlich einfach: Weil es verdammt doof aussieht, wenn Zenyatta durch die Gegend läuft.

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Blizzard postete ein Video davon. Dieses Video könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen. Anlass für diesen Clip war übrigens ein Schild eines Overwatch-Fans, das er während eines League-Spiels nach oben hielt. Darauf stand “Let Zen Walk”.

Ja und genau das hat Blizzard gemacht. Here you go:

Das denken wir:

Go home Blizzard, you’re drunk.