Rainbow Six: Siege – Free-Play-Wochenende steht vor der Tür

Wer Rainbow Six: Siege bisher noch nicht gezockt hat, den Taktik-Shooter aber gerne ausprobieren möchte, der hat nun Gelegenheit dazu, denn Ubisoft kündigte kürzlich ein Free-Play-Wochenende an. Dieses startet am 15. Februar und endet am 20 Februar.

Hier ein Auszug der offiziellen Pressemitteilung:

“Ubisoft gab heute bekannt, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 15. bis einschließlich 20. Februar* kostenlos verfügbar sein wird. Interessierte Spieler können der mehr als 25 Millionen Spieler starken Rainbow Six Siege-Gemeinschaft auf allen Konsolen und über Windows PC via Uplay und Steam beitreten.”

“Spieler, die für den Zeitraum des Free Play Weekend das Spiel testen, können ihren Fortschritt übertragen und nahtlos weiterspielen, wenn sie das Spiel erwerben (ausgenommen die Starter-Edition).”

Ubisoft verriet auch, dass wir demnächst mehr über die Inhalte von Operation Chimera und den Outbreak-Event erfahren werden:

“Operation Chimera markiert den Beginn des dritten Jahres von Rainbow Six Siege. Zwei neue Operator stehen im Mehrspielermodus zur Verfügung. Als Spezialisten für biologische Gefährdung sehen sie sich in Outbreak, dem ersten Koop-Event des Spiels, gleich mit der ersten Bedrohung konfrontiert.”

“Mehr zu den Inhalten von Operation Chimera, den zwei neuen Operators (17. Februar, 22:30 Uhr) und dem Outbreak-Event (18. Februar, 19:30 Uhr) gibt es im Livestream während der Übertragung des Finales des Six Invitational am 17. und 18.Februar in Montreal: twitch.tv/rainbow6“

Abgesehen davon wurde auch ein Trailer zum Free-Play-Wochenende veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Wer Siege bisher noch nicht gezockt hat, sollte es spätestens jetzt ausprobieren.