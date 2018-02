Rainbow Six Siege: Outbreak – Im neueste Trailer sind ganz kurz die Alien-Monster zu sehen

Ubisoft hat mit Outbreak kürzlich einen ziemlich abgefahrenen Koop-Modus für Rainbow Six Siege angekündigt. In diesem Modus, der am 6. März startet und am 3. April endet, werden wir uns fiesen Alien-Monstern stellen müssen.

Wie diese aussehen, ist bisher nicht bekannt. Dafür wurde aber nun ein neuer Trailer mit dem Titel “Ash’s Call to Arms” veröffentlicht, in dem ganz kurz die Silhouette eines solchen Biestes zu sehen ist (siehe Bild oben).

Man sollte aber nicht blinzeln, denn sonst verpasst man die wenigen Frames, in denen man die Umrisse des Monsters sehen kann. Hier der Clip:

In Outbreak ist man auf drei Spieler pro Squad beschränkt und man muss sich in drei neuen Gebieten gegen die Aliens stellen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, wissen wir nicht, werden wir aber vermutlich bald erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf die Koop-Action in Rainbow Six Siege.