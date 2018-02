Rainbow Six Siege: Outbreak – Im neuesten Trailer könnt ihr einen genauern Blick auf die Monster werfen

Am 6. März startet das Koop-Event Outbreak in Rainbow Six Siege und wir wissen noch immer nicht, was uns genau in diesem Modus erwartet. Fest steht, dass die Erde von Alien-Monstern angegriffen wird und dass sich Team “Six” um diese Angelegenheit kümmern muss.

Im neuesten Trailer zu Outbreak wird gezeigt, wie Ash die Einheit auf die bevorstehende Mission vorbereitet. Dabei bekommen wir auch einen ersten genaueren Eindruck davon, wie die Alien-Monster aussehen, die wir bekämpfen müssen.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Fans sollten sich den Clip auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Sobald Ubisoft neue Infos veröffentlicht, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier der neueste Trailer:

Das denken wir:

Cool, dass Ubisoft das “Rainbow Six Siege”-Universum ausbaut. Wir sind schon gespannt, was uns in Outbreak erwartet.