Rainbow Six: Siege – Ubisoft stellt neue Operatoren Finka und Lion vor

Im Rahmen des Events Six Invitational – das bis dato größte Turnier in der Geschichte von Rainbow Six – stellte Ubisoft kürzlich zwei neue Operatoren vor: Finka und Lion.

Die zwei Neuzugänge gehören der CBRN-Einheit (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) an. Ihre Expertise: ABC-Waffen. Darum eignen sich sie auch bestens für den Einsatz während des bevorstehenden Events, in dem der Chimera-Virus bekämpft werden muss.

Hier das Loadout von Finka:

Finka ist ein Angreifer. Sie impft Teammitglieder vor der Runde mit Nanobots, die sie im Match aktivieren kann, um zu heilen. Mitglieder, die gerade am Boden liegen und bluten, können so wiederbelebt werden.

Hier das Loadout von Lion:

Lion kann seine EE-One-D Drone einsetzen, um in einem Gebiet Bewegungen zu erkennen. Er eignet sich also bestens dazu, um das Einsatzgebiet zu observieren.

Hier noch ein Trailer, der die neuen Operatoren zeigt. Leider gibt es noch keine Spielszenen zu sehen.

Das denken wir:

Endlich wieder Operator-Nachschub. Nur her damit.