Resident Evil 7 Gold Edition: Wir verlosen zusammen mit Capcom coole Resi-Rucksäcke

Zum Start der Gold Edition von Resident Evil 7 verlosen wir zusammen mit Capcom drei Resi-Rucksäcke. Die Rucksäcke sehen nicht nur ziemlich cool aus, sondern bieten auch genügend Platz und eignen sich somit perfekt für die bevorstehende Zombie-Apokalypse.

Um eine Chance auf so einen Rucksack zu haben, müsst ihr uns einfach auf Instagram folgen, einen Freund im entsprechenden Bild taggen und in die Kommentare schreiben, welcher Teil der Reihe euch bisher am besten gefallen hat.

Teilnehmen könnt ihr bis zum 2. März 2018 um 21:00 Uhr.

Hier der Post auf Instagram:

Nicht übel die Rucksäcke, oder? Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und den zukünftigen Besitzern viel Spaß damit!