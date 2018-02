Sarkasmus Level: Endboss – Der zeitreisende Schurkensoldat Cable gibt sich im neuen Trailer zu “Deadpool 2” die Ehre

Wenn ihr auf Deadpool steht, dann habt ihr den neuen Trailer zu “Deadpool 2” vermutlich schon gesehen, ich möchte es mir trotzdem nicht nehmen lassen den Clip hier zu bringen.

Vielleicht befinden sich unter euch ja ein paar Spätzünder, die den Trailer verpasst haben. Im Trailer gibt sich der zeitreisende Schurkensoldat Cable (Josh Brolin) die Ehre und Deadpool (Ryan Reynolds) lässt es sich natürlich nicht nehmen, einen sarkastischen Spruch nach dem anderen abzufeiuern und das macht wie immer Spaß.

Abgesehen davon wissen wir nun auch, dass “Deadpool 2” am 18. Mai in die Kinos startet. Und was euch in diesem Streifen erwartet, entnehmt ihr am besten der offiziellen Beschreibung des Films:

“Nachdem er eine beinahe tödliche Rinderattacke überlebte, setzt ein entstellter Cafeteria-Koch (Wade Wilson) alles daran, seinen Traum zu verwirklichen, der heißeste Barkeeper Mayberrys zu werden, während er zudem noch mit dem Verlust seines Geschmacksinns zurechtkommen muss. Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben – als auch einem Fluxkompensator – muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen. Dabei reist er um die Welt, entdeckt die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Flavour, findet neuen Geschmack an Abenteuern und verdient den begehrten Kaffeebecher-Titel „World’s Best Lover“.”

Das denken wir:

Keep calm and love Deadpool.