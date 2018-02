Sea of Thieves: Erfahrt mehr über die Geschichte und erkundet die wunderschöne Spielwelt

Das Online-Piraten-Abenteuer Sea of Thieves erscheint am 20. März für PC und Xbox One. In diesem Titel tauchen wir zusammen mit Freunden in eine fantasievolle Spielwelt mit einer umfangreichen Geschichte ein. Und im neuesten Video verrät uns Design Director Mike Chapman mehr über diese Geschichte und über die Motivation der NPCs, auf die man im Spiel trifft.

Abgesehen davon bekommen wir einige Bereiche der wundervollen Spielwelt zu sehen, die wir in Sea of Thieves erkunden werden.

Wer also mehr über Sea of Thieves erfahren möchte, der sollte sich den Clip nicht entgehen lassen. Und wer schon immer mal eine Online-Piraten-Legende werden wollte, der sollte Sea of Thieves unbedingt ausprobieren.

Hier der Clip:

Das denken wir:

Die bisher gezeigten Szenen sehen mega vielversprechend aus. Wir freuen uns schon auf den Release.