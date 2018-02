So genial würde Overwatch als Beat ’em up aussehen

Könnt ihr euch vorstellen, wie es aussehen würde, wenn Overwatch ein Beat ’em up wäre? Nein? Kein Problem, denn die Jungs des YouTube-Kanals TGN haben ein Video veröffentlicht, das den Blizzard-Shooter als Kampfspiel zeigt.

Und überraschenderweise steht Overwatch der “Beat ’em up”-Look so richtig gut. Wer also schon immer sehen wollte, wie sich Reinhardt, Zarya, Genji und Co. so in der Arena machen, der sollte sich den nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Hoffentlich dürfen wir uns bald über ein weiteres Video in diesem Stil freuen. Here you go:

Das denken wir:

Das ist genial. Nur her damit.