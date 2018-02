Super Mario Odyssey: Wird es etwa DLCs geben?

in

Über den Umfang von Super Mario Odyssey kann man wirklich nicht meckern. Das Spiel bietet viele Stunden Spielspaß. Hardcore-Fans haben aber mit Sicherheit schon so ziemlich alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Wenn alles gut läuft, dann dürfen wir uns aber vielleicht bald über DLCs freuen.

Jep, ihr habt richtig gelesen. DLCs für Super Mario Odyssey. Mit den beiden Zelda-DLCs machte Nintendo ja bereits gute Erfahrungen. Und wie es scheint, ist Nintendo auch nicht davon abgeneigt, Mario mit Zusatzinhalten zu versorgen.

Gegenüber GameInformer erklärte Mario Odyssey Producer Yoshiaki Koizum: “Ich kann heute nichts genaues ankündigen, aber natürlich würden wir über DLCs nachdenken, wenn wir eine wirklich coole Idee hätten.”

Es ist bereits bekannt, dass Nintendo Mario Odyssee in Zukunft neue Inhalte spendieren wird, aber wie diese aussehen, ist noch nicht bekannt. Würdet ihr für neue Levels in Super Mario Odyssey bezahlen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das wäre cool. Content-Nachschub für Super Mario Odyssey würde viele Fans sicher freuen.