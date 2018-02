Switch eShop: Das sind die Top 20 der vergangenen Woche

Der Nintendo Switch eShop wird immer voller, da immer mehr Spiele für die Switch erscheinen – und das ist auch gut so. Diese Woche werden die Verkaufscharts von einem Neuzugang angeführt: Celeste, gefolgt vom Klassiker: Rocket League.

Hier sind die Top 20 der meistverkauften Switch-Spiele der letzten Woche:

1. Celeste

2. Rocket League

3. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

4. Stardew Valley

5. Bayonetta 2

6. Bayonetta

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Minecraft: Nintendo Switch Edition

9. Golf Story

10. Zelda: Breath of the Wild

11. Overcooked: Special Edition

12. Dragon Quest Builders

13. Night in the Woods

14. Super Mario Odyssey

15. Brawlout

16. Splatoon 2

17. Earth Wars

18. NBA Playgrounds: Enhanced Edition

19. Owlboy

20. Darkest Dungeon

Hast du dir eines dieser Spiele geholt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Langsam aber sicher gibt es eine breite Auswahl an Switch-Spielen. Das wird aber auch Zeit.