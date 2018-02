“The Cloverfield Paradox”: Lust auf ein Stückchen Wurm-Torte?

Na, habt ihr den Film “The Cloverfield Paradox” schon gesehen? Wenn ja, dann erinnert ihr euch mit Sicherheit an eine ziemlich eklige Szene, in der ein Crew-Mitglied der Shepard mit einem… “Wurm-Problem” zu kämpfen hat.

Diese Szene erinnerte stark an die Chestburster-Szene in “Alien” – sie war ähnlich grausam. Wie auch immer. “The Cloverfield Paradox”-Komponist Bear McCreary (“The Walking Dead”) überraschte die Crew des Films mit einer Torte, für die sich der Konditor von besagter Szene inspirieren ließ.

Und diese Torte verspeiste die Crew, während McCreary das tat, was er am besten kann: komponieren. Das wissen wir, weil der komponist kürzlich ein Video veröffentlichte, in dem die Torte zu sehen ist. Here you go:

Der Soundtrack des Films ist übrigens mittlerweile über iTunes, Amazon und Spotify erhältlich.

Das denken wir:

Mmmm, lecker…