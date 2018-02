The Forest verlässt die Early-Access-Phase – Release im April

Wenn ihr ab und an auf Steam unterwegs seid, dann seid ihr mit Sicherheit schon mal über den Early-Access-Titel The Forest gestolpert. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes. Ihr findet euch in einem mysteriösen Wald wieder, wo euch fiese Kannibalen-Mutanten ans Leder wollen. Euer Ziel: den Albtraum überleben.

Wie bereits erwähnt, istr das Spiel bisher nur als Early-Access-Titel erhältlich, in einem Community-Update verrieten die Entwickler nun, dass sich das demnächst ändern wird. Das Spiel soll mit der Version 1.0 die Eraly-Access-Phase verlassen und irgendwann im April erscheinen. Ein genauer Release-Termin wurde noch nicht genannt, aber das wird sich sicherlich bald ändern.

Im selben Zug erklärte das Team, dass das Spiel mit der aktuellen Version 0.73 noch 14,99 Dollar kostet. Version 1.0 wird aber dann 19,99 kosten. Außerdem implementiert das Team eine verbesserte Sprach- und Controller-Unterstützung und bestimmte Spielmechaniken wie Kälte- und Wärme-System werden ebenfalls überarbeitet.

Übrigens wird es auch “ein paar wirklich verrückte und lustige Überraschungen” geben, besonders in Bezug auf das Ende des Spiels.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Finally. Das wurde aber auch Zeit.