The Missing: Swery arbeitet an einem neuen Spiel – “Dieser Titel wird euch umhauen”

Hidetaka “Swery” Suehiro (Deadly Premonition, D4: Dark Dreams Don’t Die) arbeitet gerade an einem neuen Game mit dem Titel The Missing. Das verriet der Entwickler in einem Video, das ihr unter diesen Zeilen findet.

Die Games von Swery gefallen zwar nicht jedem, aber ich finde es großartig, dass er auf gängige Konventionen pfeift und immer das macht, was ihm in den Sinn kommt. An Kreativität ist Swery auf jeden Fall nur schwer zu übertreffen.

Ich finde es auch interessant, dass er im nachfolgenden Video ungefähr die Hälfte der Zeit damit verbringt, über den Titel seines neuen Spiels zu philosophieren. Das lässt zumindest schon mal vermuten, dass es in The Missing düster zugehen wird.

Spielszenen gibt es zwar nicht zu sehen, dafür ein paar aneinandergereihte Szenen, die irgendwie beklemmend wirken. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt.